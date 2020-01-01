Каток на набережной и парк на эспланаде закрылись на время оттепели Работа ледовых объектов возобновится после понижения температуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 2 февраля, в связи с потеплением временно приостановили работу центральные ледовые развлечения Перми — каток на набережной Камы и зимний парк «Новогодье» на эспланаде.

Как сообщили в МБУК «Пермская дирекция», согласно установленным нормам, безопасная эксплуатация ледовых объектов возможна только при температуре ниже −4 градусов.

Работа катка и парка возобновится после понижения температуры. Об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидается аномально тёплая и снежная неделя. Средняя температура воздуха превысит климатическую норму на 10 градусов, а количество осадков будет выше нормы в полтора-два раза.

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