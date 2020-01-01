В ГИБДД предупредили водителей Перми о сильных снегопадах Особенно внимательными шофёров призывают быть при проезде пешеходных переходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники ГИБДД предупредили водителей краевого центра об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Перми ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает «Рифей».

Инспекторы просят автолюбителей выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, избегать опасных манёвров на дорогах.

Особенно внимательными шофёров призывают быть при проезде пешеходных переходов.

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