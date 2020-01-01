За сутки наибольшее число заболевших ковидом выявлено в Перми, Краснокамском и Чернушинском округах Новые случаи коронавируса подтверждены в 43 территориях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По краевого управления Роспотребнадзора, 3 303 новых случая коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, зафиксированы у жителей 43 территорий.

Наибольшее число положительных тестов на COVID-19 получено в Перми — 1 617. В Краснокамском городском округе заболел 221 житель, в Чернушинском городском округе 155.

В Суксунском округе диагноз «ковид» поставлен 92 пациентам, в Пермском муниципальном районе — 91.

В Очерском городском округе коронавирус подтвержден у 88 человек, в Кишертском — у 79.

В Соликамском и Октябрьском округах заболели по 74 местных жителя, в Березниках 66, в Куединском округе 63.

В городе Чайковском новые случаи ковида подтвердились у 62 пацентов, в Кудымкаре — у 61, в Бардымском муниципальном округе — у 52.

В Кунгуре COVID-19 выявлен у 39 пациентов, у 38 человек в Добрянском городском округе, у 35 в Верещагинском, у 34 в Ординском муниципальном округе.

В Оханском и Юсьвинском округах выявлено по 28 случаев заболевания, по 27 в Кунгурском районе и в Губахе, по 26 в Осинском, Горнозаводском и Лысьвенском городских округах.

В Кудымкарском муниципальном округе ковид подтвердился у 23 новых заболевших, в Большесосновском муниципальном округе у 19. В Гремячинском, Александровском и Еловском округах диагностировано по 16 случаев заболевания, в Нытвенском горокруге COVID-19 подтвержден у 15 человек, у 13 в Чусовском городском округе, у 12 в Сивинском муниципальном округе, у 10 в Кизеле.

Всего за период диагностики в Прикамье Роспотребнадзор сообщил о 189 189 случаях коронавируса.

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