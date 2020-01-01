В Перми упавший с девятого этажа годовалый ребёнок практически не пострадал ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на шоссе Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 31 января, из окна квартиры на девятом этаже дома по шоссе Космонавтов в Перми выпал годовалый ребёнок. Он приземлился прямо в сугроб, и, по словам прибывших на вызов медиков, практически не пострадал. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Скорую помощь вызвали прохожие. Мальчика увезли в краевую детскую больницу, где врачи подтвердили, что повреждений внутренних органов нет, а есть только ушиб грудной клетки и мягких тканей.

Сейчас состояние мальчика удовлетворительное.

По словам матери ребёнка, инцидент произошёл случайно. Любопытный малыш сам открыл створку окна и выпал.





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