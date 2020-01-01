Елена Синица
В Прикамье проведено 4,158 млн исследований на коронавирус
В среднем за сутки проводилось 16,8 тыс. исследований
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным на 30 января, в Прикамье проведено 4,158 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю проводилось в среднем 16,8 тыс. исследований в день.
«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — добавляют в ведомстве.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть