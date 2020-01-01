Елена Синица В Прикамье проведено 4,158 млн исследований на коронавирус В среднем за сутки проводилось 16,8 тыс. исследований Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 30 января, в Прикамье проведено 4,158 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю проводилось в среднем 16,8 тыс. исследований в день.





«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — добавляют в ведомстве.

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