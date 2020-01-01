Елена Синица В Прикамье 3303 новых заразившихся коронавирусом Из них 701 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 3303 новых случая COVID-19. Из них 701 — дети до 17 лет включительно.

За эти же сутки выздоровело 343 человека, умерло шесть.





Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 172 пациента. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 3157 ковидных коек, из которых занято 2402. Доля свободного коечного фонда составляет 23,9%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 189 189. За сутки в регионе проведено 13 102 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 1 февраля в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 367 654 человека. При этом 1 298 617 жителей завершили курс вакцинации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.