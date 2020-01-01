Андрей Стрельцов «Амкар» объявил о переносе первого матча в этом году Товарищеская встреча с командой блогеров «Амкал» 12 февраля не состоится Поделиться Поделиться Твитнуть

Игра ФК «Амкар» с командой блогеров «Амкал» должна была состояться 12 февраля в Перми, но вмешался COVID-19. Как сообщает пресс-служба клуба, матч будет перенесён на другую дату.

«В регионе каждый день фиксируют рекорды заболеваемости COVID-19 — почти 3000 новых случаев ежедневно. Ограничения действуют как минимум месяц, поэтому мы не сможем провести матч в феврале», — заявлено на странице «Амкара» в одной из соцсетей.

ФК «Амкал» — российская команда блогеров, основанная в 2018 году. Лидер команды — российский футбольный блогер Герман El Classico. Число подписчиков «Амкала» в официальном аккаунте клуба в Instagram составляет почти 430 тыс.

Напомним, что «Амкар» выходит из отпуска 5 февраля и начинает готовиться к возобновлению чемпионата ФНЛ-2.

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