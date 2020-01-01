Жители Пермского края считают, что 2022 год будет хуже прошлого Тем не менее регион отнесли к числу самых оптимистичных в стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Всего 42% жителей Пермского края ожидают, что текущий год будет лучше, чем 2021-й, 50% считают, что станет только хуже, а 8% ответили, что год будет таким же, как и прошлый. Насколько оптимистично россияне смотрят в новый, 2022 год, выяснил автомобильный сайт «Дром».

По сообщению издания, в среднем по стране также половина россиян (50%) ожидает, что 2022-й будет хуже, улучшений ждёт треть опрошенных (36%), а 14% ответили, что год окажется таким же.

Согласно результатам опроса, самые оптимистичные россияне проживают в Крыму, Бурятии и Пермском крае. Больше всего пессимистов в Ростовской и Оренбургской областях.

Как отмечают участники социсследования, больше всего на их настроение влияет экономическая ситуация в стране, повышение налогов, рост цен, а также пандемия COVID-19.

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