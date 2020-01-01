Получившая травму пермячка отсудила у батутного центра 230 тыс. рублей Ответчик виновным себя не признал Поделиться Поделиться Твитнуть

Жительница Перми получит от батутного центра «Планета Панорама» моральную компенсацию в размере 230 тыс. руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда.

Женщина упала с батута и повредила ногу в феврале 2021 года. Пострадавшая посчитала, что в её травме виновен развлекательный центр, и обратилась в суд. По словам истицы, в учреждении не проводили инструктаж и нарушались правила безопасности.

Ответчик требований не признал. Однако суд принял сторону пермячки. Помимо моральной компенсации, батутный центр также должен уплатить госпошлину в размере 300 руб.

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