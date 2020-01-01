Елена Синица В Прикамье выявлено 39 «ковидных» территорий Большинство заболевших — в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 3190 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 39 территориях региона.

Так, в Перми выявлено 1546 заболевших. В Краснокамском городском округе обнаружено 382 человека с инфекцией. В Березниках зафиксировано 310 случаев заболевания.





В Нытвенском городском округе коронавирус диагностирован у 145 жителей, в Пермском муниципальном районе — у 135, в Верещагинском городском округе — у 80, в Соликамском городском округе — у 70, в Ильинском городском округе — у 44. По 36 жителей заразились в Оханском и Суксунском городских округах, а также в Чайковском. В Очёрском городском округе заразились 35 человек, в Кунгуре — 33.





По 26 человек заболели в Большесосновском муниципальном и Лысьвенском городском округах, по 25 — в Горнозаводском городском и Карагайском муниципальном округах. В Губахе зафиксировано 23 случая инфицирования. По 22 жителя с COVID-19 выявлено в Кунгурском районе и Сивинском муниципальном округе, по 18 — в Добрянском и Чернушинском городских округах.





В Кишертском муниципальном округе заболевание выявлено у 15 человек, в Александровском муниципальном округе — у 13, в Бардымском муниципальном округе — у 10, в Ординском муниципальном округе — у восьми, в Чусовском городском округе — у шести. По пять заболевших обнаружено в шести территориях Прикамья. Это ЗАТО Звёздный, Берёзовский, Еловский и Частинский муниципальные округа, а также Гремячинский и Осинский городские округа.





По четыре инфицированных в Красновишерском городском округе и Куединском муниципальном округе. В Уинском муниципальном округе коронавирус подтвердился у трёх человек, в Кизеле — у двух. По одному случаю заражения обнаружено в Октябрьском и Чердынском городских округах.





Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 185 886 жителей с COVID-19.

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