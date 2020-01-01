В Пермском крае из-за ОРВИ закрылись на карантин 85 школ и восемь детсадов Это в три раза больше, чем было закрыто на конец прошлой недели Поделиться Поделиться Твитнуть

За неделю с 24 по 30 января 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 40 064 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Это более чем в полтора раза выше показателя прошлой недели. Превышение эпидпорога зафиксировано во всех возрастных группах, за исключением детей до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Перми, Соликамске, а также в Суксунском районе.

По данным лабораторного мониторинга, у заболевших выявлены вирусы гриппа А (H3N2), а также возбудители негриппозной этиологии — аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае полностью приостановлен образовательный процесс в 85 школах и шести дошкольных образовательных учреждениях, а также частично — в 1431 классе 245 школ, в 229 группах 186 дошкольных образовательных учреждений.

Напомним, по данным на 28 января, полностью были закрыты только 25 школ и пять детских садов в 12 территориях Пермского края.

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