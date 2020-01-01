В Чайковском выявлена незаконная реклама финансовых услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

В отношении организаций, распространивших незаконную рекламу финансовых услуг в Чайковском, возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе», об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники антимонопольной службы в ходе государственного контроля за соблюдением законодательства РФ о рекламе на территории края обнаружили на ул. Ленина в Чайковском подозрительную конструкцию с информацией о предоставлении потребительских займов.

Согласно законодательству, реклама финансовых услуг должна содержать наименование лица, кто эти услуги оказывает. На баннере данная информация была нанесена слишком мелким, а потому нечитаемым шрифтом. Поэтому специалисты УФАС пришли к выводу, что в рекламе содержатся признаки нарушения закона.

Кроме того, в рекламе была представлена неполная информация об условиях предоставления кредита, что также является нарушением.

В отношении рекламодателя — ООО МКК «КВ Пятый элемент деньги» (Обнинск) и рекламораспространителя — ООО «КОК Медиа» (Чайковский) Пермским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 10 февраля 2022 года.

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