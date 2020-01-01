В Пермском крае за ложное сообщение о взрыве осуждён гражданин Узбекистана Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор по делу о ложном сообщении о готовящемся взрыве. Гражданину Узбекистана назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на 400 тыс. руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Преступление 28-летний мужчина, находящийся в местах лишения свободы, совершил в марте прошлого года. Он позвонил отцу с просьбой завести аккаунт в мессенджере Telegram и оттуда распространить сообщение о готовящемся взрыве. Как установили сотрудники полиции, сообщение было заведомо ложным.

Общий срок заключения гражданина Узбекистана в исправительной колонии строгого режима составляет теперь 15 лет.

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