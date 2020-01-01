Количество вакцинированных от ковида подростков выросло в Пермском крае до 183 Всего за неделю прививки от коронавируса сделали 7 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За первые дни иммунизации подростков против COVID-19 в Пермском крае прививки сделали 183 учащихся. Об этом сообщили в краевом минздраве. Иммунизация подростков проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М».

Всего же, по данным ведомства на утро 31 января, с начала массовой иммунизации против COVID-19 первичную вакцинацию в регионе прошли 1 млн 155 тыс. жителей (57,3% всего взрослого населения). Впервые сделали прививки за прошедшую неделю порядка 7 тыс. человек.

Ещё более 209 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из них 19,3 тыс. вакцинировались за последние семь дней.

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