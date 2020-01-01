В Пермском крае к 4 февраля потеплеет до +1 градуса Количество осадков за неделю превысит норму в полтора раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается аномально тёплая и снежная неделя. Средняя температура воздуха превысит климатическую норму на 10 градусов, а количество осадков будет выше нормы в полтора-два раза. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Потепление начнётся со вторника, 1 февраля, тогда же ожидается сильный снегопад, в южных районах с метелью и порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха днём −1…−6°C.

Самым тёплым днём в южных и центральных районах Прикамья станет пятница — 4 февраля вероятна оттепель до +1°C. Осадки продолжатся, по югу вновь ожидается сильный снег.

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