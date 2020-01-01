Елена Синица Экс-зампред правительства Прикамья Елена Лопаева будет обжаловать арест По словам её адвоката, она никогда не скрывалась и была на связи со следователем Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева будет обжаловать арест. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на адвоката Лопаевой Александра Березина.

По словам её адвоката, она никогда не скрывалась и была на связи со следователем.





«Елену Лопаеву следователи не уведомили о приглашении на допрос, хотя их контакты есть в ордере уголовного дела, — сказал Александр Березин. — Кроме того, по договорённости на допрос подзащитную должны приглашать вместе с адвокатом. Но мне не было звонков».





Напомним, Елена Лопаева обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в особо крупном размере. Это уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решением суда Лопаева арестована на два месяца, до 23 марта 2022 года.





Лопаева была назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства Пермского края в феврале 2017 года. Она сменила Елену Абузярову, занимавшую эту должность с 2012 года. Назначение Лопаевой стало одной из первых кадровых перестановок тогда ещё и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова.





Елена Лопаева являлась экс-заместителем Максима Решетникова в департаменте экономической политики и развития Москвы, но, так же как и Решетников, начинала карьеру в Пермском крае. Она окончила Пермский классический университет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. В разное время работала в Соликамске, на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области. С 2013 года работала в правительстве Москвы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.