Елена Синица В Прикамье выявлено 44 «ковидных» территории С начала пандемии в регионе выявлено 182 698 заболевших COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 2898 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 44 территориях региона.

Большинство инфицированных выявлено в Перми — 1809. В Березниках заболевание подтвердилось у 219 человек. В Пермском муниципальном районе обнаружено 17 жителей с коронавирусом.





В Соликамском городском округе COVID-19 подтвердился у 81 человека, в Краснокамском городском округе — у 74, в Кудымкаре — у 53, в Кунгуре — у 47. По 46 жителей заразились в Суксунском и Чусовском городских округах.





В Добрянском городском округе COVID-19 диагностирован у 33 жителей, в Губахе — у 32, в Верещагинском городском округе — у 30, в Березовском муниципальном округе — у 26, в Ильинском городском округе — у 23, в Октябрьском городском округе — у 22, в Осинском городском округе — у 20.





В Кунгурском районе инфицированы 18 человек , в Кудымкарском муниципальном округе — 17, в Кочевском муниципальном округе — 16, в Бардымском муниципальном округе — 15, в Ординском муниципальном округе — 14. По 13 случаев заражения обнаружено в Еловском муниципальном округе и Очёрском городском округе, по 10 — в Гайнском муниципальном округе, ЗАТО Звёздный и Нытвенском городском округе.





По девять жителей заразились в Лысьвенском городском округе и Чайковском, по восемь — в Большесосновском муниципальном и Горнозаводском городском округах. В Юсьвинском муниципальном округе инфекция подтвердилась у семи человек, в Косинском муниципальном округе — у шести. В Оханском и Чернушинском городских округах обнаружено по пять прикамцев с COVID-19.





По четыре заражённых зафиксировано в Карагайском и Сивинском муниципальных округах. По три инфицированных выявлено в четырех территориях Прикамья. Это Чердынский городской округ, а также Кишертский, Куединский и Юрлинский муниципальные округа. В Александровском муниципальном округе, Гремячинском и Красновишерском городских округах заразились по два человека. В Кизеле коронавирус диагностирован у одного жителя.





Всего в Пермском крае выявлено 182 698 заболевших COVID-19.

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