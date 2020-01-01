Елена Синица В Прикамье 2898 новых случаев заражения COVID-19 Из них 864 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2 898 новых случаев COVID-19. Из них 864 — дети до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находится 162 пациента. Из них 67 подключены к аппаратам ИВЛ. Изолировано на дому 27 786 человек.





В регионе развёрнуто 2769 «ковидных» коек, из которых занято 2126. Доля свободного коечного фонда составляет 23,2%.





За эти же сутки выздоровел 281 человек, умерло — девять. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 182 696. За сутки в регионе проведено 23 632 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 30 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 364 131 человек. При этом 1 295 310 жителей завершили курс вакцинации.

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