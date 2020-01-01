Елена Синица В Прикамье проведено 4,1 млн тестов на коронавирус На прошлой неделе в среднем проводилось по 15,5 тыс. тестов в сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 29 января, в Пермском крае проведено 4,137 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в среднем проводилось 15,5 тыс. тестов в день.





В ведомстве отмечают, что в регионе достаточно тест-систем. Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

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