Елена Синица Ночью 30 января в Прикамье похолодает до -24 градусов Также ожидается облачная погода с прояснениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье 30 января ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Также сообщается, что местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах изморозь.





Ветер будет юго-восточный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью составит -19…-14°, при прояснениях до -24°, днём ожидается -14…-9°.

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