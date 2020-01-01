Елена Синица Коронавирус выявлен в 41 территории Прикамья Большинство случаев заражения обнаружено в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 2588 случаев заражения коронавирусом. Они обнаружены в 41 территории региона.

Большинство инфицированных выявлено в Перми — 1730. В Соликамском городском округе заболевание обнаружено у 91 человека. Ещё 84 человека заболело в Краснокамском городском округе.





В Чайковском заболевание подтвердилось у 70 человек, в Березниках — у 60, в Октябрьском городском округе — у 49, в Осинском городском округе — у 42, в Суксунском городском округе — у 41.





В Бардымском муниципальном округе заразились 37 жителей, в Пермском муниципальном районе — 34, в Губахе — 27, в Еловском муниципальном округе — 25, в Добрянском городском округе — 24. В Кишертском муниципальном округе, Кунгуре, а также Верещагинском и Горнозаводском городских округах заболели по 22 человека.





По 19 заболевших обнаружено в Александровском муниципальном округе, Кунгурском районе и Чусовском городском округе. В Ильинском городском округе инфицированы 16 человек, в Лысьвенском городском округе — 14, в Карагайском муниципальном округе — 12, в Чернушинском городском округе — 11.





По восемь жителей заразились в Кудымкаре, Березовском, Большесосновском и Частинском муниципальных округах, по семь — в Нытвенском городском округе и Сивинском муниципальном округе. В Очёрском городском округе заражены шесть человек.





В Кочевском и Куединском муниципальных округах обнаружено по пять заражённых жителей. В Ординском муниципальном округе коронавирус диагностирован у четырёх жителей. По два новых случая зафиксировано в Гайнском муниципальном округе, Красновишерском и Оханском городских округах.





По одному инфицированному выявлено в четырех территориях Прикамья. Это Гремячинский городской округ, ЗАТО Звездный, а также Кудымкарский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 179798 заболевших COVID-19.

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