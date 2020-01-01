Андрей Стрельцов «Молот» обыграл красноярский «Сокол» Для выявления победителя пришлось прибегнуть к серии буллитов Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ на родном льду обыграли по буллитам красноярский «Сокол» — 4:0. Основное время матча завершилось вничью — 3:3.

Первый период прошёл с преимуществом гостей, и они завершили его со счётом 2:0 в свою пользу. После перерыва хозяева отыгрались с помощью точных бросков Даниила Сероуха и Ильи Чефанова. В третьей двадцатиминутке на гол гостей ответил Давид Мнацян.

Дополнительное время не принесло результата, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались игроки «Молота».

Следующая игру на родной арене пермская команда проведёт 2 февраля против новокузнецкого «Металлурга».

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