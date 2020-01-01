Олеся Максименко За сутки уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае вырос на 23% В регионе выявлено 2588 новых случаев заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 2588 новых случая заражения коронавирусом — на 23% больше, чем в пятницу, 28 января.

За этот же период выздоровели 285 человек, 15 пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 163 заболевших, 68 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом с начала пандемии коронавирусом заразились 179 798 жителей Пермского края.

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