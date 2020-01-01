Олеся Максименко Новые случаи коронавируса выявлены в 43 муниципалитетах Пермского края В столице региона — 1277 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 43 территориях Пермского края.

В лидерах по количеству заболевших — Пермь (1277), Березники (112) и Краснокамский округ (106).

В Пермском районе — 84 инфицированных, в Соликамском округе — 47, в Чусовском — 41, в Куединском — 35, в Октябрьском — 33, в Очёрском — 31, в Александровском — 28, в Добрянском — 27, в Бардымском — 25, в Горнозаводском — 23, в Суксунском — 21, в Чайковском —20, в Сивинском округе — 19.

В Верещагинском и Осинском округах выявлено по 16 новых случаев заражения, в Берёзовском округе — 14, в Кудымкаре, Кишертском и Частинском округах — по 10, в Гремячинском, Лысьвенском и Нытвенском — по восемь, в Кунгуре — семь, в Юсьвенском округе — шесть, в Большесосновском — пять.

По четверо заболевших — в Гайнском, Еловском, Карагайском, Красновишерском, Кудымкарском и Чердынском округах, трое — в ЗАТО Звёздный, двое — в Кочёвском округе, по одному — в Губахе, Кизеле, Косинском, Оханском и Уинском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.