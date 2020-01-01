Елена Синица В регионе от коронавируса вакцинировались 165 детей Вакцина распределена по всем медучреждениям региона, которые оказывают медпомощь детям Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае вакцинировались от коронавируса 165 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Напомним, что вакцина распределена по всем медучреждениям региона, которые оказывают медицинскую помощь детям на амбулаторно-поликлиническом этапе.





Первая партия вакцины для подростков поступила в регион 25 января.

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