Елена Синица
В регионе от коронавируса вакцинировались 165 детей
Вакцина распределена по всем медучреждениям региона, которые оказывают медпомощь детям
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В Пермском крае вакцинировались от коронавируса 165 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.
Напомним, что вакцина распределена по всем медучреждениям региона, которые оказывают медицинскую помощь детям на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Первая партия вакцины для подростков поступила в регион 25 января.
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