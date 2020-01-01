Елена Бардукова Властей Пермского края призвали показать пример И перейти на дистанционный формат работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Органы власти должны показать пример и перейти на дистанционный формат работы там, где это возможно. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзора озвучил на заседании оперштаба по коронавирусу главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение.

«Дистант должностных лиц — мера разумная. Попросил бы крупные промышленные предприятия и организации последовать этому примеру. Особенно управленческий персонал перевести на дистант. Это было бы правильной мерой, поскольку позволило бы сглаживать пики заболеваемости», — согласился глава региона.

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