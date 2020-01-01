Елена Бардукова Спортивные матчи в Пермском крае будут проходить без зрителей Также возможны отмена или перенос массовых мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева перенести или отменить все массовые мероприятия в регионе, в том числе спортивные и физкультурные.

Данное решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Пермском крае.

«Думаю, что разумно рассмотреть перенос [мероприятий] или проведение без зрителей, если играют профессиональные команды, либо их отмену», — заявил в ходе заседания оперштаба по коронавирусу Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.