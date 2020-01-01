Елена Бардукова
Спортивные матчи в Пермском крае будут проходить без зрителей
Также возможны отмена или перенос массовых мероприятий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева перенести или отменить все массовые мероприятия в регионе, в том числе спортивные и физкультурные.
Данное решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Пермском крае.
«Думаю, что разумно рассмотреть перенос [мероприятий] или проведение без зрителей, если играют профессиональные команды, либо их отмену», — заявил в ходе заседания оперштаба по коронавирусу Дмитрий Махонин.
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