Подростка, ударившего ножом учительницу в Березниках, отправили на принудительное лечение У лицеиста выявлено психическое расстройство Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Подростка, который в мае 2021 года напал с ножом на учительницу МАОУ «Лицей №1» в Березниках Пермского края, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял Березниковской городской суд, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы у ученика 10-го класса этого лицея выявлено психическое расстройство. Оно лишает его способности осознавать свои действия и ими руководить.

В настоящее время подросток находится на лечении в психиатрическом стационаре в Перми.

Напомним, в конце мая прошлого года в березниковском МАОУ «Лицей №1» ученик 10-го класса ударил ножом преподавателя физики Людмилу Ишменёву. С перевязанным горлом её госпитализировали. После выздоровления Ишменёва уволилась из лицея и покинула регион.

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