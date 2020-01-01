Подростка, ударившего ножом учительницу в Березниках, отправили на принудительное лечение
У лицеиста выявлено психическое расстройство
Подростка, который в мае 2021 года напал с ножом на учительницу МАОУ «Лицей №1» в Березниках Пермского края, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял Березниковской городской суд, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы у ученика 10-го класса этого лицея выявлено психическое расстройство. Оно лишает его способности осознавать свои действия и ими руководить.
В настоящее время подросток находится на лечении в психиатрическом стационаре в Перми.
Напомним, в конце мая прошлого года в березниковском МАОУ «Лицей №1» ученик 10-го класса ударил ножом преподавателя физики Людмилу Ишменёву. С перевязанным горлом её госпитализировали. После выздоровления Ишменёва уволилась из лицея и покинула регион.
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