За 2021 год в Перми введено в эксплуатацию 789 тыс. кв. м жилья Это на 35 тыс. кв. м меньше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году в Перми было выдано 46 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Общая площадь объектов составила 789 715 кв. м. Об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города.

В ведомстве добавили, что в прошлом году жилья введено меньше, чем годом ранее. В 2020-м общая площадь 50 введённых в эксплуатацию многоквартирных домов составила 824 001 кв. м.

Вместе с тем отмечен рост по сравнению с 2019 годом. Тогда в Перми было введено в эксплуатацию 598 166 кв. м жилья, это 40 многоквартирных домов.

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