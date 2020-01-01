В Перми на Восточном обходе произошла массовая автоавария
В ДТП попали сразу 17 машин
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Сегодня, 28 января, в Перми на участке Восточного обхода между микрорайонами Новые Ляды и Садовым произошло массовое ДТП.
Информацию об аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь». По их словам, на дороге столкнулись 17 машин.
Причинами происшествия водители называют гололёд на проезжей части, превышение скорости и несоблюдение участниками движения безопасной дистанции.
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