В выходные в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации от коронавируса Во всех пунктах в наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу и воскресенье, 29–30 января, в Перми для желающих сделать прививку от COVID-19 будут работать три мобильных пункта вакцинации, сообщили в пресс-службе минздрава.

В ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж) пункт будет работать с 15:00 до 18:00, в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) и выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж) — с 11:00 до 17:00.

Во всех пунктах в наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт».

Сделать прививку смогут жители старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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