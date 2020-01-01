В воскресенье в Пермском крае ожидается потепление до –4 градусов Возможен небольшой снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные дни.

Как сообщает «Рифей», в субботу, 29 января, на территории региона будет облачная погода с прояснениями, пройдёт небольшой снег. Ночью минимальная температура воздуха составит около −15... −20°C, днём −8…−13°C.

В воскресенье, 30 января, в Прикамье начнёт поступать тёплый воздух. В течение суток будет преобладать облачная погода с небольшим снегом. А температура в южных и центральных районах повысится до −4…−9°C. По северу и востоку будет на пять градусов холоднее.

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