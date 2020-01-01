Андрей Стрельцов Матч «Молота» с «Ермаком» перенесли из-за вспышки коронавируса Инфекцию выявили в сибирской команде Поделиться Поделиться Твитнуть

ВХЛ

ХК «Молот» в ближайшей серии игр на своём льду не сыграет с ангарским «Ермаком» 31 января. Директорат ВХЛ из-за положительных ПЦР-тестов у хоккеистов «Ермака» отменил две встречи сибирского хоккейного клуба.

Решение о сроках и месте проведения отменённого матча ВХЛ примет дополнительно по согласованию с клубами.

Отметим, что в турнирной таблице ХК «Молот» после 44 игр занимает восьмое место. До конца регулярного чемпионата ВХЛ пермской ледовой дружине осталось провести восемь игр.

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