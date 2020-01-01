В Перми за сутки ковидом заболели 911 человек Новые случаи коронавируса выявлены в 41 муниципалитете края Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 41 территории.

Больше всего (911 человек) заболели в Перми. На втором месте — Краснокамск (97 инфицированных), на третьем — Пермский муниципальный район (96 случаев).

В Березниках коронавирус диагностирован у 85 жителей, в Добрянском округе — у 47, в Соликамском — у 42, в Верещагинском — у 34, в Чернушинском — у 33.

По 32 прикамца заразились в Суксунском городском округе и Чайковском. В Кунгуре тест на COVID-19 оказался положительным у 26 обратившихся к врачам пациентов, в Губахе — у 20.

Меньше всего заразившихся зарегистрировано в Еловском муниципальном округе. Там COVID-19 диагностирован у одного местного жителя.

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