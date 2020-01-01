Назначен новый председатель ТИК Пермского муниципального района Наталья Ардашева вступит в должность 1 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым председателем ТИК Пермского муниципального района стала Наталья Ардашева. Ранее она занимала должность заместителя председателя данной комиссии и входила в кадровый резерв системы избиркомов. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

В должность Ардашева вступит 1 февраля 2022 года.

Ранее должность председателя ТИК Пермского муниципального района занимал Андрей Толстиков. Он вышел из состава комиссии и сложил полномочия в связи со сменой места жительства.

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