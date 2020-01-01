Елена Синица Правительство РФ выделит 322,2 млн рублей Прикамью на зарплаты медикам Всего на эти цели выделяется 17,3 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году правительство РФ выделит 17,3 млрд руб. на зарплаты врачам и среднему медперсоналу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, Пермскому краю выделят 322,2 млн руб. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).





«Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников — востребованных специалистов», — отметил Михаил Мишустин.





По его словам, это около 11 тыс. врачей и свыше 13,5 тыс. средних медицинских работников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.