Елена Синица В Прикамье привезли 11,8 тыс. комплектов «Спутника Лайт» Всего в регионе привито свыше 1,35 млн жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

В Пермский край поступило 11,8 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Всего с начала массовой вакцинации в регион доставлено более 1,8 млн комплектов вакцины от COVID-19. В целом в регионе привито свыше 1,35 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 1,28 млн человек. Из них первично вакцинацию прошли 1,15 млн человек. Кроме того, 200,9 тыс. жителей начали ревакцинацию.





Напомним, ранее краевой минздрав сообщал, что в регионе растёт заболеваемость среди детей.

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