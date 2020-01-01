Елена Синица «Единая Россия» избрала состав президиума регионального политсовета В него вошли 20 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Избран состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Так, в состав вошли секретарь реготделения Вячеслав Григорьев, председатель комитета краевого парламента по госполитике Александр Бойченко, вице-премьер регионального правительства Александр Борисов, руководитель фракции в заксобрании Юрий Борисовец, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

Помимо них, членами президиума избраны глава Перми Алексей Дёмкин, экс-депутат заксобрания Сергей Клепцин, депутат Александр Козюков, спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин, руководитель фракции в гордуме Василий Кузнецов, депутат заксобрания Надежда Лядова, заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов, спикер заксобрания Валерий Сухих, вице-премьер регионального правительства Дмитрий Самойлов. Также в состав вошли депутат заксобрания Александр Третьяков, председатель КСП Геннадий Тушнолобов, депутат Ирек Хазиев, руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов, депутаты Геннадий Шилов и Сергей Яшкин.

Таким образом, в новый состав не вошли бывший глава Пермского района Александр Кузнецов, экс-председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам в региональном парламенте Татьяна Миролюбова, экс-председатель инфраструктурного комитета краевого парламента Виктор Плюснин, депутат третьего созыва ЗС Игорь Папков, экс-спикер гордумы Юрий Уткин.

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