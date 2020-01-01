Олеся Максименко Секретарём реготделения «Единой России» вновь избран Вячеслав Григорьев В состав регионального политсовета партии вошли 60 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Тайным голосованием на альтернативной основе большинством голосов секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края вновь избран Вячеслав Григорьев.

Также в ходе конференции был утверждён состав регионального политсовета партии, в который вошли 60 человек, в том числе, по должности, Вячеслав Григорьев, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

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