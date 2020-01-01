Олеся Максименко
В Пермском крае новый антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом
За сутки выявлено 1714 инфицированных
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 1714 новых случаев коронавируса. При этом, отмечают в региональном минздраве, растёт заболеваемость среди детей.
Так, с 24 января текущего года количество заразившихся несовершеннолетних в Прикамье увеличилось на 42% — с 211 до 503 человек.
За сутки от COVID-19 вылечился 291 житель региона, девять пациентов скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах Пермского края находятся 163 человека, 71 из них — на аппарате ИВЛ.
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