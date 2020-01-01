Олеся Максименко В Пермском крае новый антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом За сутки выявлено 1714 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 1714 новых случаев коронавируса. При этом, отмечают в региональном минздраве, растёт заболеваемость среди детей.

Так, с 24 января текущего года количество заразившихся несовершеннолетних в Прикамье увеличилось на 42% — с 211 до 503 человек.

За сутки от COVID-19 вылечился 291 житель региона, девять пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах Пермского края находятся 163 человека, 71 из них — на аппарате ИВЛ.

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