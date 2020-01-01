Андрей Стрельцов Баскетбольный клуб «Парма» вышел из карантина Свой первый матч пермская баскетбольная команда готова провести 1 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

«Парма» начала тренировки. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсетях.

Напомним, 14 января «Парма» объявила о вспышке коронавирусной инфекции в коллективе и уходе в связи с этим на карантин, а также отмене ближайших игр. В пермской команде заболевание было диагностировано сразу у 10 игроков.

На данный момент команда приступила к полноценным тренировкам. Свой первый матч после выхода из карантина «Парма» планирует провести 1 февраля в Кубке ФИБА Европа. Это будет выездная игра с немецким «Байройтом».

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