В 2021 году судебные приставы арестовали за долги 1,3 тыс. автомобилей Большая часть подвергшихся аресту транспортных средств — иномарки Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба УФССП

В Пермском крае в 2021 году судебные приставы арестовали 1300 принадлежащих должникам автомобилей. Общая их стоимость составила полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Самые дорогими арестованными транспортными средствами стали MERCEDES-BENZ AMG GLS 63 (5 млн руб.) и TOYOTA CAMRY (3 млн руб.).

Дороже всех с торгов были проданы BMW 740D XDRIVER, PORSCHE CAYENNE и KIA SORENTO за 3 млн, 2,5 млн и 1,3 млн руб. соответственно.

Всего на реализацию в прошлом году передано 750 автомобилей на сумму 220 млн руб., в результате продажи 280 транспортных средств выручено и перечислено взыскателям порядка 74 млн руб.

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