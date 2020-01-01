В Перми арестованы семь человек по делу о незаконном реабилитационном центре Десятки пациентов удерживались в нём насильно Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полицейские задержали членов преступной группы (семь человек), которые организовали реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Работал он незаконно. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным регионального следственного комитета, подозреваемые на протяжении более двух лет в арендованном частном доме оказывали нуждающимся в реабилитации фиктивные неквалифицированные услуги и брали за это плату — 40 тыс. руб. в месяц.

При этом пациентов удерживали в учреждении насильно, запрещали контактировать с родственниками, вводили в заблуждение относительно истинных целей существования центра и методов реабилитации.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Похищение человека».

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