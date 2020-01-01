Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 36 территориях Прикамья Лидерами по числу заболевших стали Пермь, Березники и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 36 территориях региона.

Лидерами по числу заболевших стали Пермь (879), Березники (130), Краснокамск (58).

В Пермском районе коронавирус диагностирован у 39 жителей, в Бардымском округе — у 38, в Соликамском — у 32. По 23 местных жителя заразились в Александровском муниципальном округе и Чайковском.

В Суксунском городском округе ковид диагностирован у 13 человек, в Березовском округе — у 11.

По 9 человек заболели в Горнозаводском, Ильинском, Лысьвенском и Осинском городских округах а также в Сивинском муниципальном округе.

В Верещагино коронавирус выявлен у 8 человек, в Красновишерске и округе — у 7, в Чернушке — у 6.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 173 397 жителей с коронавирусной инфекцией.

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