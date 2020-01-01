В Минздраве Прикамья изменили алгоритм обращения за медпомощью при симптомах ОРВИ Привычный порядок обновили в связи с ростом числа заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. В региональном минздраве рассказали, куда в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19, жители Перми и края могут обращаться при появлении симптомов простуды и подозрении на коронавирус.

Как сообщает «Рифей», согласно памятке ведомства, при температуре до 38 градусов следует самостоятельно обратиться в один из амбулаторно-консультативных диагностических центров, которые начали работу с 25 января. Вызвать врача на дом при небольшой температуре смогут только жители, входящие в категории риска: маломобильные, онкобольные, пациенты с хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, больные диабетом, беременные или люди в возрасте старше 65 лет.

При температуре выше 38 градусов всем пациентам необходимо звонить в Единый диспетчерский центр неотложной помощи по телефону: 270-09-03 или 122.

В случае, если у пациента появились нарушения сознания, дыхания, судороги, необходимо вызывать скорую помощь по телефонам 103 или 112.

Изменения в работе систему оказания первичной медпомощи вызваны ожидаемым большим ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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