Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появится первый в России музей горного производства и горнозаводской цивилизации Проект нового музея на территории «Завода Шпагина» разработали специалисты из Горного института УрО РАН Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория завода им. Шпагина

Константин Долгановский

Как уже сообщал «Новый компаньон», в схеме зонирования территории социокультурного пространства «Завод Шпагина», утверждённой правительством Пермского края 20 января, появился новый объект — Музей горного дела Пермского края. По нашей информации, концепцию музея разработали и предложили учёные из Горного института УрО РАН, руководитель проекта — заведующая Кунгурским филиалом института, доктор географических наук Ольга Кадебская.

По словам Ольги Кадебской, идея создания такого музея появилась более 10 лет назад. В 2005—2009 годах специалисты института готовили к изданию Энциклопедию геологических памятников Пермского края; объекты, собранные в энциклопедии, подразделялись на десять категорий, среди которых была категория исторических памятников, связанных с развитием горного дела.

Специалисты Горного института считают, что эти объекты чрезвычайно важны для всей истории российской геологии и горнодобывающей промышленности, поскольку на территории нынешнего Пермского края были совершены открытия, перевернувшие в своё время эти отрасти: именно здесь были найдены первые российские алмазы, первая российская медь, а позже — первая российская нефть и первые калийные соли в стране.

Когда началось и стало быстро развиваться производство меди в Пермской губернии, Россия стала самым крупным производителем меди в мире, несмотря на то, что местные медистые песчаники не отличались богатством и размерами.

Всё это имело огромное значение для развития пермских городов, торговли и промышленности, местного социального уклада и менталитета — всего того, что в комплексе принято называть «горнозаводской цивилизацией». Именно этим обстоятельствам должен быть посвящён новый музей.

Ольга Кадебская рассказала, что первоначально концепция музея создавалась под эгидой Министерства природных ресурсов Пермского края. Геологи задумали разместить его в посёлке Юг: тамошний медеплавильный завод закрылся последним среди предприятий Пермской губернии — в 1910 году, и до наших дней сохранилось и здание завода, и две шахты, и пруд с плотиной, так что можно было бы сделать подземную и надземную экспозиции; однако после того, как было решено осваивать территорию «Завода Шпагина», поступило предложение перенести проект туда, поскольку именно там находился Егошихинский медеплавильный завод.

Учёные провели геофизические исследования и выяснили, что сохранившиеся на Егошихе медные штольни слишком маленькие и находятся в очень плохом состоянии, размещать в них музейную экспозицию невозможно. Поэтому было решено сделать искусственную «штольню» в склоне Красной горки, под старой водонапорной башней, которая находится на возвышении между заводским корпусом «Литера А» и строящимся зданием Пермской художественной галереи.

Вход в «штольню» будет со стороны художественной галереи, внутри разместится семь залов, каждый из которых будет посвящён одному из видов полезных ископаемых, связанным с ним производствам и влиянием этих природных богатств на жизнь и историю Пермского края. Снаружи лестница будет вести от входа в «штольню» к водонапорной башне, которую планируется превратить в смотровую площадку. Ольга Кадебская говорит, что примерно с этой точки была сделана знаменитая фотография Сергея Прокудина-Горского — пейзаж старой Перми, поэтому экспозиция на площадке будет демонстрировать, как изменилась Пермь за прошедшие 100 лет.

Проектированием объекта занимается компания «Перминвестпроект». Проектно-сметная документация должна быть готова к концу апреля, в мае запланировано прохождение историко-культурной экспертизы; если она будет пройдена благополучно, летом должно начаться строительство. Ольга Кадебская надеется, что к 300-летию Перми удастся открыть первый зал — экспозицию, посвящённую меди.

По словам руководителя проекта, музея, посвящённого истории горного дела, нет во всей России, и пермский музей может стать первым.

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