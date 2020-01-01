Елена Бардукова В 2022 году в Перми могут увеличить количество автобусов на переполненных маршрутах С 2025 года планируется запуск автобусов-«гармошек» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Власти Перми прорабатывают возможность увеличения количества автобусов на самых переполненных маршрутах города в 2022 году. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого транспортной реформе, сообщил начальник департамента транспорта администрации краевой столицы Анатолий Путин.

По его словам, на данный момент наибольшее количество обращений на переполненность салона приходится на муниципальные маршруты №1, 14, 15, 32, 36, 45, 53, 60 и 77. Возможность увеличить количество транспортных средств на них контрактами с перевозчиками предусмотрена с 2023 года, однако городские власти намереваются решить проблему уже в текущем году.

Увеличение числа автобусов позволит прийти к социальному стандарту Минтранса РФ в три человека на квадратный метр, тогда как норматив производителей автобусов составляет пять человек на квадратный метр.

Кроме того, при окончании действия контрактов в 2025 году планируется изменить класс транспортных средств по маршрутам с высокой загрузкой. В частности, речь идёт об автобусах №60 и 77 — вместо стандартных автобусов на этих маршрутах могут быть запущены «гармошки» большей вместимости.

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