За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1356 новых случаев COVID-19 Выздоровел 301 человек, 10 скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За сутки в Прикамье выявлено 1356 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Это новый антирекорд с начала пандемии. Накануне было зафиксировано 1076 заболевших. За сутки выздоровел 301 человек, 10 скончались.

Общее число инфицированных в регионе таким образом достигло 173 397.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1709 пациентов (свободных коек — 28%), в тяжёлом состоянии 158 человек, 73 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 26 января в Пермском крае завершили курс вакцинации 1 283 090 жителей.

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