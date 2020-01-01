«Мотовилиха» отправила в войска РФ партию боевых машин РСЗО «Град» Поделиться Поделиться Твитнуть

Продукция «Мотовилихинских заводов» — РСЗО

Пресс-служба предприятия

ЗАО «СКБ» (военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы») в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в Вооружённые силы России партию боевых машин реактивной системы залпового огня «Град» в современной модификации, об этом сообщили в пресс-службе МЗ.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) является разработчиком и единственным в РФ производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Смерч», «Град» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», разработчиком систем является АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева.

Напомним, реактивная система залпового огня «Град» предназначена для поражения подразделений ПВО, минометных и артиллерийских батарей, объектов тыла, пехотных и мотопехотных подразделений противника. Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём. Максимальная дальность стрельбы — 40 км, время полного залпа 40 направляющих — 20 секунд.

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