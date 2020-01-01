Из-за COVID-19 в исправительных колониях Пермского края отменили длительные свидания Краткосрочные свидания возможны по предварительной записи Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

Из-за резкого подъёма заболеваемости COVID-19 в исправительных колониях Пермского края отменили длительные свидания, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Запрет начинает действовать 26 января.

Также отмечается, что краткосрочные свидания будут предоставляться, но только по предварительной записи по телефону.

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